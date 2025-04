Marotta: “Il Mondiale del club è l’apice del calcio, l’Inter vuole vincerlo”

Il tour del trofeo del Mondiale per Club 2025 fa tappa a Milano, prima in piazza Duomo e poi a San Siro, e Giuseppe Marotta sottolinea l’orgoglio dell’Inter per potervi partecipare: “Un torneo unico nel suo genere, la società, intesa tra chi va in campo e chi resta fuori, ha fatto un grande sforzo. Abbiamo motivazioni per ben figurare”.