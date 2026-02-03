Marotta: “Il mio top acquisto in carriera? Pogba. Nazionale? C’è una intera generazione che non l’ha mai vista a un Mondiale”

03/02/2026 | 15:56:12

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Dazn dove rivelato l’operazione che lo ha reso più orgoglioso.

Queste le sue parole: “Quello storico porta il nome di Pogba. Noi lo abbiamo, grazie allo staff che avevo alla Juventus, a zero dal Manchester United e glielo abbiamo casualmente rivenduto dopo 2-3 anni a 115 milioni di euro. Sì, il loro management è cambiato, ma per me è una cosa unica e non ripetibile. Lo abbiamo preso grazie alla furbizia e alla diplomazia di Mino Raiola, che era uno dei più bravi agenti che c’era. Ci ha facilitato questa acquisizione, la abbiamo condotta in team ed è stata apparentemente facile. Mi ricordo di aver ceduto ai Red Devils anche Taibi dal Venezia… Denuncio la perdita di personaggi come Ferguson, che a quei tempi era il tecnico degli inglesi e che ho avuto modo di conoscere molto bene”.

La speranza è anche quella di vedere l’Italia protagonista a competizioni importanti prima di quella. “La speranza è quella di qualificarci per il Mondiale. Da italiano e appassionato di calcio spero veramente che ci si possa arrivare, ci sono dei ragazzini che non hanno mai visto l’Italia al Mondiale. Per una nazione come la nostra è un aspetto negativo che deve far riflettere, ma non c’è il tempo per analizzare i motivi di questa involuzione”.

Foto: sito Inter