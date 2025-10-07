Marotta: “Il calcio italiano è di transizione, non possiamo permetterci Mastantuono a 60-70 milioni”

07/10/2025 | 12:33:01

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato dall’Hotel Principe di Savoia di Milano alla platea presente per la presentazione di un libro: “Oggi il nostro campionato è di transizione, non come negli anni 2000 dove rappresentavamo il ranking migliore di tutti ed eravamo anche competitivi. Oggi il giocatore più importante ti arriva quando ha 40 anni. Noi oggi non siamo in grado di andare a comprare un giocatore come fa il Real Madrid. Mastantuono pagato 60-70 mln; le squadre italiane se vanno a comprare un giocatore 2004-2005-2006 al massimo vanno a spendere 30-35 mln. Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli, Atalanta sono dovute ricorrere al player trading e alle plusvalenze. La vendita dei giocatori prima era una cosa rara, oggi diventa uno strumento caratteristico del bilancio. Senza le plusvalenze non riuscirebbe a presentare un bilancio adeguato. Questa è la grande differenza che c’è tra l’Italia e l’Inghilterra perché i diritti tv inglesi sono 4 volte i nostri, noi arriviamo a 200 mln, loro arrivano a 3 miliardi. L’aspetto economico non ti dà un potere competitivo. Il calcio è simile a un’azienda, una governance che dipende dagli azionisti. Poi è composta da persone che rappresentano tutto lo staff. Noi stiamo rinnovando il centro sportivo di Appiano Gentile: devi immaginare come sarà il calcio tra 15 anni. Quali saranno le esigenze tra 15 anni? Nel piano dell’Inter ci sono 20 psicologi, dalla prima squadra ai piccolini. Lo stadio? Oggi abbiamo conquistato un posizionamento importante: possiamo dire che possiamo costruire uno stadio nuovo, che deve rispondere alle esigenze di modernità, nel rispetto dei cittadini, di un senso civico, etico e di una sostenibilità ambientale. Di più non dico, siamo in una fase burocratica interlocutoria; ora dovremo procedere all’acquisizione del vecchio San Siro e delle aree limitrofe, a breve, nel mese di novembre, faremo il rogito. Poi servirà la fase progettuale nella quale dovrà esserci il rispetto dei criteri”.

FOTO: Sito Inter