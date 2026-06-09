Marotta: “Il calcio è un fenomeno sociale mondiale. Secondo solo alla religione”

09/06/2026 | 12:13:22

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine di un evento a Milano.

Queste le sue parole: “Il calcio è un fenomeno sociale di grande rilevanza. Dopo la religione è uno dei più consistenti, è in grado di abbattere ogni barriera. Ricordo durante il percorso del pullman per lo Scudetto famiglie che davanti a colori e passione si emozionavano. Così come le centinaia di migliaia di persone in Duomo. Lo sport è un fenomeno che anche la politica deve tenere in considerazione. La costituzione ha riconosciuto il valore dello sport, ma secondo me c’è ancora la mancanza del diritto allo sport: ai nostri bambini dobbiamo trasmettere il valore della passione, ma questo cozza con la realtà: le società dilettantistiche non riescono a sopravvivere e per questo sono costrette a far pagare le famose rette mensili, creando un possibile problema alle famiglie. Chiediamo la possibilità di veder riconosciuta la valenza dello sport e del calcio, per far sì che tramite la scuola si possa fare più sport, sperando che la Lombardia faccia da locomotiva anche alle altre regioni perché il calcio è una grande palestra di vita”.

Foto: X Inter