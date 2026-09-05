Marotta: “Il Barcellona su Lautaro? Lui voleva proseguire con noi. A breve le consultazioni per i rinnovi”

05/09/2026 | 17:33:21

Marotta ha parlato di Lautaro Martinez a Dazn: “Il Barcellona ci ha provato? Questo è vero ma la nostra risposta è stata molto decisa e anche Lautaro ha espresso a noi l’intenzione di proseguire con noi, rappresenta la storia presente e futura dell’Inter, lunga vita a lui. I rinnovi? Abbiamo rispetto per tutti i nostri giocatori, inizieremo a breve una consultazione con agenti dei giocatori per ascoltare le loro richieste. Se un giocatore manifesta un grande senso di appartenenza, questo valore andrà rispettato e insieme cercheremo di arrivare al rinnovo”.

Foto: twitter Inter