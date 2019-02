Marotta: “Ieri danno irreparabile, l’errore più grave da quando c’è il VAR. Icardi? Se ne parla troppo…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato le seguenti parole a margine della consegna del premio “Il bello del calcio”: “Ieri abbiamo subito un danno notevole, sarebbe stato diverso se fosse arrivato dopo 5 minuti e non a fine partita. Sono rammaricato perché il calcio italiano ha introdotto la Var e speso tanto per ridurre gli errori. Rimango basito e deluso per lo sforzo fatto, il sistema va rivisto in meglio, non condanno l’arbitro. Per l’Inter è un danno irreparabile e spero che non diventi fatale per i risultati da raggiungere. La Var deve garantire decisioni oggettive: l’errore di Abisso è incredibile, il più grave da quando c’è la Var. E non credo nella pressione o nei condizionamenti: i responsabili devono prendere una posizione. Perisic che si arrabbia per l’esultanza di Politano? Dietrologie pure. Le parole di Wanda? Vista la partita di ieri sottolineo la mia gratitudine verso tutta l’Inter. Di Icardi si è parlato troppo, meglio fermarsi”.

Foto: sito ufficiale Inter