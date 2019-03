Marotta: “Icardi? Spero torni presto, può dare ancora tanto all’Inter. Sul derby…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del ‘Trofeo Maestrelli’ a Montecatini. Queste le sue dichiarazioni: “Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto. Mauro è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto all’Inter. Spero davvero che quando Icardi avrà terminato la cura riabilitativa al ginocchio possa tornare in gruppo. La vittoria sul Milan? Per me è la terza tipologia di derby che vivo, dopo Genova e Torino. Il primo è qualcosa di unico, per atmosfera e coreografie. Quello di ieri è stato emozionante, una partita incerta che abbiamo rischiato di pareggiare. Si è conclusa con una grande felicità al fischio finale, è stata una vittoria particolare perché venivamo da un momenti delicato e la bella prestazione ci dà entusiasmo per il futuro”, ha concluso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter