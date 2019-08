Marotta: “Icardi? Spero che la vicenda possa risolversi in maniera positiva”

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Hotel Sheraton di Milano, dove si svolgerà la tre giorni conclusiva del mercato estivo italiano. Queste le sue parole su Icardi: “Noi quando abbiamo agito lo abbiamo fatto con coscienza e senso di responsabilità. La società ha il dovere e il diritto di scegliere la sua linea, deve prendere delle decisioni. Di sicuro non siamo autolesionisti, sempre nel rispetto dei calciatori. Poi sono subentrate grandi difficoltà, mancano tre giorni ma io spero comunque che possa risolversi in maniera positiva. Noi pubblicamente non possiamo raccontare tutto, ma facciamo sempre tutto con responsabilità”.

Foto: Twitter Inter