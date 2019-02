Marotta: “Icardi? Nessuna tensione, presto gli proporremo il rinnovo. Ho promesso a Wanda che…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato anche della situazione di Mauro Icardi ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Samp: “Il tweet di Wanda Nara? Io lo considero una prova di attaccamento alla nostra causa e alla società. La distensione prevede anche che ci sia stata una tensione che in realtà non c’è stata. Io e i miei collaboratori abbiamo assunto una decisione, che non era contro il ragazzo ma una scelta che ritenevano giusta per il bene di tutti. Non è certo un accantonamento o un’esclusione, ma la ritengo come una scelta magari antipatica di un capofamiglia al fine di una crescita e di un rafforzamento di lui stesso. Futuro? In tutto questo il ruolo dell’allenatore è stato molto importante perché Spalletti non è stato solo un bravo allenatore ma anche un ottimo gestore di spogliatoio. Non si è parlato mai di esclusione dal gruppo, anzi, Mauro è un giocatore importante, che ha fatto tanto per l’Inter e deve continuare a farlo. Non si deve parlare di caso. Una volta si diceva ‘i panni sporchi si lavano in famiglia’: oggi è impossibile visti i social, però come sempre queste cose le risolveremo e sono convinto che troveremo la soluzione migliore. È chiaro che uno dei ruoli del capitano è anche quello di essere riconosciuto come leader, la fascia non è solo simbolica. Innanzitutto il contratto non c’entra proprio niente, quella avverrà secondo i termini che fan parte della nostra strategia. Presenteremo una nostra proposta, ci sono ancora due anni e mezzo alla scadenza ma noi non vogliamo fare ostruzionismo. Noi ci sediamo, poi vedremo che tipo di proposta inoltrare ma l’altra è una situazione diversa, rientra nelle dinamiche del gruppo nei confronti dell’esterno. Ho fatto una promessa a Wanda di fargli pervenire una nostra proposta e sicuramente la faremo nel corso di qualche settimana. Quando ci siamo visti, io l’ho vista solo una volta, abbiamo fatto questa promessa che manterremo. Ma ripeto, sono due cose completamente slegate tra di loro”.

Foto: sito ufficiale Inter