Marotta: “Icardi? Nulla da aggiungere, lo aspettiamo. Godin? Un piacere vederlo segnare e molto presto…”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato poco prima della sfida contro il Rapid Vienna ai microfoni di Sky Sport: “Icardi? Lo aspettiamo e non ho nulla da aggiungere a quello che abbiamo già detto. Siamo fiduciosi in suo ritorno quanto prima, non appena si riprenderà da questo fastidio al ginocchio. La comunicazione della fascia da capitano è stata fatta anche alla squadra, non credo che si debba arrivare a questa considerazione per cercare di ottenere il massimo nell’ambito delle prestazioni positive. Per noi è un dispiacere arrivare a questo, ma non è stato un provvedimento disciplinare: crediamo che Icardi sia a pieno titolo un nostro giocatore. La società è sopra a tutto e andiamo avanti con questo motto in testa. Godin? Sono contento. Con lui siamo molto avanti nella trattativa ed è stato un piacere vederlo segnare. Se è chiusa la trattativa? Sono ottimista e credo che molto presto potremo arrivare a una comunicazione ufficiale. Lautaro? Martinez è un giovane interessante, sta trovando confidenza con la maglia da titolare per acquisire la giusta esperienze che lo farà diventare un titolare di questa squadra. I miei primi mesi qui? Fare il mio lavoro significa sapere che, quando si va incontro a un cambiamento di società, devi conoscere meglio il mondo. Non mi sono spaventato e non lo faccio ora perché sono sicuro che questa società è forte ed ha le giuste motivazioni per tornare su un palcoscenico consono alla storia e al palmares dell’Inter”.

Foto: Inter Twitter