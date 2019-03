Marotta: “Icardi? Ne stiamo parlando troppo, sono dinamiche interne. Milan e Roma vicine? Bella lotta…”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Le parole di Icardi su Instagram? Nulla di fatto, di questo argomento se ne è parlato e se ne parla ancora. Possibilità di ricucire? Queste sono dinamiche interne che gestiamo con l’interessato. Non c’è molto da ricucire non essendo questa una rottura. Dovrei stare un’ora a parlare di queste questioni, ma non è il caso. Il resto lo vedremo nei prossimi giorni. Milan e Roma vicine? E’ una bella lotta, affascinante per il campionato. Ci sono tante partite, la fisionomia della classifica cambia. Davanti devi sempre camminare velocemente perché le altre le hai alle calcagna. Stasera sarà una partita difficile ma dobbiamo ottenere i tre punti. Che idea ha Spalletti su Icardi? Lui ha la sua visione. Devo dire che a volte si è creata una polemica, ma noi siamo uniti, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi che sono determinanti per la crescita della squadra”.

Foto: Inter Twitter