Marotta: “Icardi in ritiro con l’Inter? E’ prematuro azzardare delle ipotesi…”

“Icardi in ritiro con l’Inter? E’ prematuro azzardare qualsiasi ipotesi. Ci sarà una conferenza per rispondere a tutte le domande più difficili, per illustrare gli obiettivi e la rosa. Preferisco non rispondere…”. Queste le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta pronunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro dei neroazzurri e riportate da Tuttomercatoweb.