Marotta: “Ibra? L’attacco rimarrà invariato. Ma a gennaio valuteremo le opportunità”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Dazn a margine della gara contro il Sassuolo: “Stiamo viaggiando in un percorso di crescita guidato da Antonio Conte. Non ci culliamo e non ci fermiamo. Il mercato di gennaio è a disposizione delle società, ma i giocatori forti non sono disponibili a trasferirsi in quella finestra. Noi saremo vigili per vagliare le opportunità che possono esserci. Ibrahimovic? Abbiamo una rosa competitiva, senza l’infortunio di Sanchez saremmo stati ovviamente più felici. Siamo ottimisti, quando tornerà Alexis l’assetto offensivo rimarrà invariato”, ha chiuso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter