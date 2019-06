Marotta: “I social sono belli, ma anche pericolosi. Ai miei tempi…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Milano durante un convegno. Queste le sue dichiarazioni riportate da gazzetta.it: “I social? Sono strumenti che non possiamo fermare perché fanno parte della sfera privata dei giocatori e dei loro parenti. Non possiamo arginare Instagram e Twitter. Bisogna far capire che si tratta di strumenti belli ma pericolosi. La caratteristica che serve a un leader è l’adattamento. I social sono una realtà nuova che prima non c’era: ai miei tempi non c’erano nemmeno i cellulari…”, ha chiuso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter