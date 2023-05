Marotta: “I rinnovi? A fine stagione”

Beppe Marotta, ad sport dell’Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara con l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Credo che non ci siano stagioni senza difficoltà da affrontare, in campionato o nelle altre competizioni. Quest’anno è successo in campionato ma è stato bravo l’allenatore a rimettere tutto in carreggiata. C’è ancora questo epilogo con un po’ di incertezza ma sono sicuro che ce la faremo. Sarebbe importante chiudere oggi la pratica, perché c’è un dispendio psicologico oltre che fisico. Pianificare la gara del 10 giugno sarebbe il massimo, ma questo è il mondo del calcio”.

Sui rinnovi “Questo lunedì no, vedremo con calma nei prossimi giorni. Tutti i ragazzi meriterebbero la riconferma, ma poi subentra la razionalità. Ne parleremo a fine stagione”.

