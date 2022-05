Marotta: “Ho un ottimo rapporto con Agnelli. Contrasti con la Juve per l’affare Ronaldo? È una leggenda”

Nel corso della sua intervista rilasciata a Dazn, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha anche toccato altre tematiche, su tutte il suo addio alla Juve: “Con Agnelli ho ancora oggi un ottimo rapporto. Contrasti con lui per Ronaldo? Questa è la domanda più imbarazzante. Quando acquisti un giocatore devi fare una valutazione a 360° e quindi devi pensare sia al bilancio che all’aspetto sportivo. Io ho fatto delle mie considerazioni, ma è leggenda quando si dice che ci sono stati dei contrasti su questa operazione. È giusto che in un contesto dirigenziale ci siano delle contrapposizioni di opinione. Un mio ritorno in bianconero? Non c’è stato nulla di concreto. Pogba? Se consideriamo l’andata e il ritorno e quindi come è arrivato e come è andato, è stata una cosa abbastanza unica nel mondo del calcio. È arrivato a zero e l’abbiamo rivenduto allo stesso club per 110 milioni. È una cosa inusuale, figlia anche del grande coraggio dei dirigenti del Manchester United”.

FOTO: Youtube Inter