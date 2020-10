Marotta: “Hakimi? E’ stato un grave errore dell’Uefa. Non sottovalutiamo il Genoa”

Poco prima della sfida con il Genoa al Marassi, l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sky si è espresso in merito alla questione Hakimi e sulla gara con il Genoa.

Queste le sue parole: “Hakimi? Sicuramente c’è delusione per come si sono susseguiti i fatti e per le decisioni che abbiamo subito. È stato uno scompenso importante nella preparazione di quella partita. L’Uefa deve essere più precisa nelle comunicazioni”.

Sul Genoa: “E’ una partita complicata, non sottovalutiamo nessuno e dobbiamo tornare al successo in campionato che ci manca da alcune partite. Non possiamo più sbagliare”.

Foto: Sito uff. Inter