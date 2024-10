Marotta: “Grazie ad Oaktree la salute finanziaria del club è migliorata. Prossimo step il nuovo stadio”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato all’assemblea degli azionisti del club, riunitasi oggi per approvare il bilancio del club nerazzurro.

Queste le sue parole: “Carissimi Nerazzurri, il documento che state analizzando racconta una stagione segnata da grandi avvenimenti che segnano per sempre la storia dell’Inter.

Il traguardo della seconda stella sarà una pietra miliare nel palmares interista. Lo scudetto conquistato nello scorso aprile è il secondo in quattro anni, a testimonianza di un ciclo vincente che intendiamo proseguire. La Supercoppa Italiana completa il quadro di una stagione magnifica.

I giorni dello scudetto sono stati un’emozione indescrivibile, che ci ha permesso di dipingere tutta Milano dei nostri colori, ancora una volta.

Mi rivolgo a voi nel nuovo ruolo di Presidente, un incarico che il nuovo azionista di riferimento, Oaktree, mi ha affidato fin dai primi giorni della sua gestione. Per un dirigente sportivo di lungo corso, come me, si tratta di un onore, accompagnato da un enorme senso di responsabilità, che è mia intenzione assolvere al massimo delle mie possibilità. Gli esempi, come ho detto nel giorno dell’assemblea, non mancano: da Ivanoe Fraizzoli a Ernesto Pellegrini, da Giacinto Facchetti a Massimo Moratti. Queste figure sono punti di riferimento per il sottoscritto.

Fin dal primo giorno da Presidente mi sono ispirato ancora una volta ai grandi valori della storia nerazzurra, in particolare ai sacrifici e alla cultura del lavoro, che contraddistinguono FC Internazionale Milano fin dalla sua fondazione 116 anni fa.

Questo documento segna anche il capitolo finale della presidenza di Steven Zhang, che ringrazio per la fiducia che mi ha accordato nel 2018, chiamandomi in Società. La sua passione per i colori nerazzurri sarà ricordata dai tifosi come parte di una eredità che ha permesso al club di vincere la seconda stella.

Queste vittorie sarebbero state impossibili senza il supporto di Oaktree, che ha fornito al club le risorse finanziarie necessarie per superare i momenti difficili del 2021. La fiducia che le donne e gli uomini del Club hanno sentito dalla nuova proprietà, fin dalle prime ore è una garanzia per il futuro.

Grazie a Oaktree lo stato di salute finanziaria del club è notevolmente migliorato nelle ultime due stagioni. Il loro sostegno ci porterà ad accelerare il percorso di risanamento per garantire competitività sportiva con la necessaria sostenibilità finanziaria e operativa, elementi prima solo apparentemente in antitesi.

Il calcio si sta evolvendo rapidamente ed è necessario per i colori nerazzurri alimentare il circuito virtuoso composto da sviluppo dei ricavi, controllo dei costi e performance di alto livello sul campo. Il nuovo Consiglio di amministrazione è fortemente impegnato su questo fronte e sta garantendo a tutte le componenti del club il giusto sostegno, come testimonia anche il recente aumento di capitale accordato da Oaktree. La Società punta quindi a uno sviluppo dei ricavi, guardando con un focus particolare al mercato americano che sta dimostrando una crescente passione verso il nostro sport.

Gli ultimi anni hanno riportato l’Inter dove merita di essere anche a livello europeo e mondiale. I colori nerazzurri si sono confermati protagonisti in Uefa Champions League. Dopo la finale di due stagioni fa, il nostro percorso si è fermato agli ottavi nel 2024. L’obiettivo è migliorare, ricordando che saremo uno dei due Club italiani impegnati anche sul fronte del primo Mondiale per Club.

Il DNA vincente, la ricerca dell’eccellenza, l’innovazione, il legame forte con l’Italia e con la nostra città, la determinazione e lo spirito di appartenenza: questi sono i tratti distintivi dell’identità nerazzurra, che il Club ha saputo tradurre e trasmettere anche fuori dal campo. Prosegue l’affermazione del brand nerazzurro come icona oltre lo sport, declinata in eventi, attività, prodotti e contenuti: in questo modo l’Inter parla senza intermediazione ai propri tifosi in tutto il mondo, in un dialogo costante e ricco di significato.

Vittorie sportive, sviluppo dei ricavi, attenzione ai valori condivisi. Tutti questi elementi si ritrovano sotto i colori nerazzurri e non sarebbero possibili senza l’impegno di tutte le componenti di questo magnifico club. In loro rappresentanza penso che sia giusto anche in questa sede ringraziare il nostro Mister Inzaghi e tutta la sua squadra, il CEO Corporate Alessandro Antonello e il Vicepresidente, Javier Zanetti, oltre ai miei stretti collaboratori, Piero Ausilio e Dario Baccin. È doveroso ricordare il grande percorso di crescita a livello nazionale della dirigenza e dello staff delle Inter Women, oltre al nostro prezioso settore giovanile che è un fiore all’occhiello del Club e la scorsa stagione ha conquistato i titoli di Campioni d’Italia nelle categorie U14 e U13 e U17 femminile.

Uno degli elementi essenziali per lo sviluppo dell’Inter è rappresentato senza dubbio dalla creazione di un nuovo stadio di proprietà. Il lavoro e l’impegno del nostro azionista hanno dato un nuovo impulso anche su questo fronte e l’auspicio è che il percorso stia andando nella giusta direzione. Oaktree, nel frattempo, è molto attenta al potenziamento delle infrastrutture, a partire dal BPER Training Centre di Appiano Gentile e il KONAMI Youth Development Centre e su entrambe prevede investimenti già a partire da questa stagione, al fine di adeguarle alle più moderne esigenze di un top Club.

Con grande senso di responsabilità siamo pronti a tenere fede al nostro impegno nei confronti della società in cui operiamo. Siamo consapevoli del ruolo di leadership che l’Inter esercita all’interno del settore dello sport di vertice in Italia e in Europa e della necessità di fornire sempre un modello positivo a coloro che si ispirano a noi, in particolare ai ragazzi che ci seguono e osservano i loro idoli calcistici. Grazie a tutti voi per il vostro entusiasmo e sostegno. Forza Inter!”.

Foto: sito Inter