In attesa di essere ufficializzato come nuovo dirigente dell’Inter, come anticipatovi dallo scorso 2 ottobre, Beppe Marotta glissa sulla possibilità di essere presente all’Allianz Stadium venerdì vedrà in occasione della sfida Juve-Inter? “Vediamo”, ha tagliato corto sorridendo l’ex ad bianconero prima di partecipare al Consiglio della Lega Serie A.

Foto: Twitter Juventus