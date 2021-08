Marotta: “Girone da non sottovalutare. Mercato? In entrata abbiamo chiuso”

L’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Sky Sport ha commentato i sorteggi dei gironi di Champions dove sono stati inseriti i nerazzuri.

Queste le sue parole: “In Champions ci sono dei condizionamenti come infortuni e condizioni climatiche, poi affrontare due squadre già incrociate nella passata stagione è qualcosa di inedito. Un grande in bocca al lupo a De Zerbi e poi c’è questo Sheriff, la prima moldava in Champions se non sbaglio, un inedito. È un girone insidioso, l’importante è arrivare all’appuntamento con la squadra migliore”.

Sul Real: “Felice di ritrovare il Bernabeu? Eh insomma, portare via punti al Bernabeu è una impresa difficilissima, il Bernabeu ha una atmosfera particolare, sarà dura. Bello rivedere Ancelotti”.

Sul mercato: “La proprietà ci ha chiesto di reperire risorse finanziare e lo abbiamo fatto anche grazie al lavoro di Baccin e Ausilio, poi abbiamo cercato di individuare giocatori che potessero fare al caso nostro. Ci siamo riusciti anche per circostanze favorevoli. Abbiamo una rosa diversa, sostituire giocatori come Lukaku e Hakimi non è facile ma siamo felici del lavoro fatto, abbiamo un allenatore bravissimo e guardiamo al futuro con fiducia e ottimismo. Non ci saranno altre operazioni in entrata, la rosa è delineata e omogenea, non è stato facile sostituire Lukaku e Hakimi, ma era necessario mettere in sicurezza l’azienda in un momento di contrazione finanziaria, sono sicuri che i tifosi capiranno”.

Foto: Youtube Inter