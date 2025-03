Marotta: “Gara che può dare grandi risposte in chiave scudetto. Lautaro? Vicenda della bestemmia davvero stucchevole”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Napoli, che può valere lo scudetto.

Queste le sue parole: “Essere ancora in una competizione come la Champions è motivo di grande orgoglio, ma non è un fatto straordinario, deve essere ordinario per un club come l’Inter. Dispiace essere rimasti soli perché si abbassa il ranking creando danni. Che quest’anno non riusciamo a ottenere il massimo lo dicono le statistiche, ma il nostro campionato è pieno di incertezze e spesso i pronostici non vengono rispettati”.

Sulla gara: “Sarà certamente una partita interessante, mi auguro molto bella, che può chiaramente dare delle risposte in chiave scudetto”.

Come ha visto Lautaro in questi giorni? “Non ne avrei parlato, ma è d’obbligo rispondere. Mi sembra una situazione stucchevole, come se avesse commesso chissà quale crimine. Credo fermamente alla sua ricostruzione, ma accettiamo questo iter processuale. Ritengo però anacronistico che tutto sia partito da un esposto di tali tifosi, la Procura sta facendo il suo lavoro. Noi crediamo al nostro capitano”.

Foto: sito Inter