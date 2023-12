Marotta: “Fuga in caso di vittoria? La classifica non dice molto ora”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato prima della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “E’ una partita come tante altre, in cui andiamo alla ricerca di tre punti ma anche della continuità di prestazione. La classifica dice qualcosa, ma non più di tanto. Abbiamo professionisti seri, che sanno quello che devono fare”.

Interverrete per colmare le assenze sulla fascia destra? “Gli infortuni fanno parte del rischio, ma abbiamo allestito una rosa numericamente di grande qualità. Possiamo valutare il da farsi nel momento in cui c’è necessità. Non vogliamo lasciare nulla di intentato, ma niente allarmismi”.

Questione rinnovi? “Sono dinamiche che tutti i club stanno affrontando. Oggi siamo concentrati su questa partita, domani su quella di Coppa Italia e poi sul Lecce”.

Foto: sito Inter