Marotta: “Frattesi? Non vogliamo trattenere nessuno. Ci confronteremo”

28/12/2025 | 20:40:24

Beppe Marotta ha fatto un punto sul mercato dell’Inter intervenendo a Dazn: “Frattesi (noto obiettivo della Juventus ndr)è sempre stato esemplare da un punto di vista della disciplina. Chivu si riferiva ad una situazione in cui il giocatore che non gioca con continuità pensa ad alternative. Non vogliamo trattenere nessuno. Lui non ha manifestato intenzione di andare via, ma siamo a inizio mercato. Ci confronteremo con lui che è un professionista serio e un buon giocatore. Intervento per un esterno destro?Riduttivo pensare che un giocatore possa condizionare l’esito finale di una stagione. Ma non lasceremo nulla di intentato. Con Ausilio e Baccin guarderemo cosa i mercato offre. Palestra è un grande giocatore, ma non è un nostro obiettivo: è un giocatore dell’Atalanta, inutile avventurarsi su obiettivi o strade che non portano a nulla. Guarderemo al mercato con occhi importanti, ma è un mercato povero. Verificheremo se possiamo aggiungere a questa squadra fatta di professionisti”.

foto sito inter