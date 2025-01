Marotta: “Frattesi non ha chiesto la cessione. Riyad? I perdenti trovano scuse, i vincenti soluzioni”

Intervenuto ai microfoni di DAZN il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato della sconfitta in finale di Supercoppa e del tema mercato, in cui è coinvolto anche il centrocampista Frattesi.

“La finale di Supercoppa? E’ una squadra matura, purtroppo non può sempre vincere. Viene da una sconfitta importante, ma oggi test altrettanto importante. I perdenti trovano delle scuse, i vincenti delle soluzioni. Dalla sconfitta di Riad, la squadra ha tratto motivazioni e soluzioni. Oggi chiunque andrà in campo deve farlo con una motivazione straordinaria”.

Sul mercato: “Frattesi è un bravo professionista, non ha chiesto la cessione. In questo mercato possono arrivare le richieste e, se qualcuno manifesta di cambiare, dobbiamo ascoltarlo. Per adesso, da Frattesi non sono arrivati segnali in questo senso. Mercato estivo? Sia Ausilio che Baccin agiscono fin dal primo giorni di ritiro per guardare avanti. Un certo avvicendamento ci sarà, ma non ci sarà rivoluzione. Al momento abbiamo una rosa competitiva, il monitoraggio va fatto e le occasioni sfruttate secondo le linee guida dell’azienda. Questa è un’attività di ordinaria amministrazione”.

Foto: Sito Inter