Marotta: “Faremo altre operazioni di mercato. Chivu? Non è stato un ripiego”

28/07/2025 | 14:13:51

Il presidente Marotta, in conferenza da Appiano ha commentato la stagione appena conclusa: “L’anno scorso siamo arrivati in fondo a tutte le competizioni. Abbiamo perso la finale di Champions, per un centimetro. Arrivare fin lì è difficilissimo e ora penseremo a colmare quel centimetro. Noi vogliamo vincere, l’obiettivo è quello: se poi vinceranno altri saranno stati più bravi di noi.” Sulla questione Chivu, Marotta ha precisato: “Ribadisco che Chivu non è stato un ripiego. Siamo orgogliosi della scelta fatta.” Riguardo al mercato, il presidente ha aggiunto: “Abbiamo fatto delle operazioni e continueremo, il mercato è ancora aperto.”

Foto: sito inter