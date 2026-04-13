Marotta: “Fallo su Nico Paz? Non era rigore, sono errori che capitano ma servono riflessioni”

13/04/2026 | 17:45:08

Beppe Marotta ha parlato anche del momento dell’Inter a margine dell’Assemblea di Lega: “La battuta di Chivu? È stata un’affermazione ironica e fatta col sorriso. In Italia c’è la paura di affrontare la tematica degli obiettivi da raggiungere. L’Inter deve essere coraggiosa, deve raggiungere il massimo in tutte le competizioni. Fa parte del DNA di un club che vuole vincere, solo così, dichiarandosi ambiziosi e non arroganti, si possono raggiungere traguardi importanti. È stata una bella partita a Como, un bello spot per il nostro calcio, vinta meritatamente dall’Inter grazie alla forza, alla qualità del gioco espresso contro una squadra che ha dimostrato di essere all’altezza e di svolgere il ruolo da protagonista nel campionato. Tutti hanno evidenziato che non era rigore, è evidente che non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto ma immaginate se quel rigore avesse portato ad un esito diverso, saremmo qui a recriminare ma fa parte di una serie di errori che ogni tanto capitano durante una stagione, in questo momento si verificano spesso, però spero spinga a fare riflessioni per trovare una simbiosi tra il protocollo VAR e l’arbitro centrale”.

Foto: twitter Inter