Marotta: “Esposito? Può diventare un campioncino. Felici per Bonny, ci abbiamo sempre creduto”

21/10/2025 | 21:04:14

Prima della sfida di Champions con l’Union Saint-Gilloise, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta.

Queste le sue parole: “Arriviamo con il massimo rispetto per l’avversario, che ha fatto bene ma con la consapevolezza di arrivare da protagonista e con l’obiettivo di vincere. Esposito e Bonny? Pio è con noi da quando era bambino, la grande umiltà e la voglia di apprendere giorno dopo giorno che sono caratteristiche che lo avviano a diventare un campioncino. Su Bonny avevamo riscontri positivi e Chivu lo ha allenato per tre mesi e anche lui ha avallato una scelta nostra di acquisizione, ci abbiamo sempre creduto”.

Foto: sito Inter