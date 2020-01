Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della sfida contro l’Atalanta: “Eriksen? Circolano tanti nomi in questo momento, fino ad oggi non c’è nulla di ufficioso. È un mercato molto povero fatto di opportunità. Eriksen è un giocatore sicuramente interessante che va a scadenza il prossimo giugno. Non abbiamo allacciato alcuna trattativa né con il club né con l’agente. Young e Giroud? Sono due dei tanti nomi che si sentono, bisogna valutare ogni singola situazione. Ci sono delle difficoltà oggettive, il gruppo di oggi è primo in classifica e va rispettato. Possiamo cogliere quelle poche opportunità che il mercato presenta”.