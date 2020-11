Marotta: “Eriksen vuole andare via a gennaio? Non tratteniamo nessuno”

Intervistato da DAZN, l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha perlato del momento in casa Inter e della sosta per le Nazionali in piena pandemia.

Queste le parole del dirigente nerazzurro: “Dobbiamo convivere con questa pandemia che porta sempre ad alcuni casi di giocatori positivi, in particolare dopo le Nazionali. Nel caso nostro, alcuni sono tornati dalle nazionali in queste condizioni. Questo fatto, che vale per tutti, porta al fatto che certe programmazioni siano un po’ limitate nell’arco del tempo, e quindi anche a improvvisazioni da parte degli allenatori, che non sanno chi avranno a disposizione. Al di là di questo, inizia un ciclo molto particolare, con 10 partite in 33 giorni: è normale che devi avere giocatori a disposizione che possano rispondere alle indicazioni dell’allenatore”.

Eriksen via a gennaio? “Ieri Conte ha risposto in modo esaustivo sull’argomento. Io aggiungo che non dobbiamo mai trattenere un calciatore se lo stesso chiede di essere trasferito. Eriksen si sta comportando da professionista: dovremo fare le giuste valutazioni, ora è a disposizione di Conte che lo deve utilizzare in modo funzionale alla squadra. Richieste da parte sua? No, però al momento opportuno cercheremo di allacciare le giuste combinazioni. Dovessero arrivare buone offerte valuteremo sia noi che con l’agente del calciatore”.

Foto: Sito uff. Inter