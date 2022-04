Marotta: “E’ un derby troppo importante. Vogliamo scudetto e Coppa Italia”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Mediaset nel prepartita del derby con il Milan.

Queste le sue parole: “E’ un test importante per la crescita di questa squadra. Spero sia innanzitutto uno spot per il calcio, sono contento che l’affluenza sia numerosa ed è una risposta alla crisi che abbiamo un po’ messo da parte. La Coppa Italia, trofeo molto importante, manca in bacheca da 11 anni ed è giusto cercare di riconquistarla. Vogliamo scudetto e Coppa Italia. E’ una partita importante contro una squadra forte”.

Ripercussioni sul campionato: “No. C’è anche l’onore e il prestigio di essere qua. Poi stasera una delle due sarà eliminata ma penso che entrambe lotteranno per il campionato”.

Ma nel ko in campionato ci fu quel calo: “Per i grandi club è difficile gestire la stagione. Abbiamo avuto un periodo di crisi dovuto a impegni ravvicinati e per i tanti nazionali che abbiamo in squadra. La causa è quella dello stress agonistico, il mese scorso è stato più facile pianificare e recuperare senza turni infrasettimanale”.

Foto: Twitter Inter