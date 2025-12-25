Marotta e Chivu: “Speriamo in un 2026 foriero di grandi risultati per l’Inter”

25/12/2025 | 17:20:02

Marotta e Chivu hanno voluto fare gli auguri all’Inter attraverso i canali social del club: “E’ l’occasione per inviare un caloroso augurio di un buon Natale a tutti i nostri sostenitori e ai nostri tifosi e un 2026 che sia foriero di grande salute e grandi risultati. Un abbraccio e un buon 2026 a tutti voi”. Buone feste, buon Natale e che sia un 2026 pieno di salute e felicità, con tante soddisfazioni”.

foto x inter