Marotta: “Dumfries al Liverpool? Non è vero nulla, rimarrà con noi. Perisic? Non c’è stato nulla di concreto”

01/02/2026 | 17:44:31

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Dumfries vicino al Liverpool? Sono telefonate al limite della correttezza, fatte anche in modo improvvido che destabilizzano la situazione, ma non è vero nulla. E’ qui con noi e rimarrà con noi. Quando torna? Penso possa essere disponibile nel giro di un mese. Perisic? È legato all’Inter, ha fatto delle bellissime stagioni qui. Abbiamo interpretato il suo desiderio di chiudere la stagione con noi, ma anche qua non c’erano le premesse. Una situazione nella quale, pur apprezzando le qualità e la professionalità di questo ragazzo, non c’è stato nulla di concreto, al di là di qualche telefonata”.

Foto: X Inter