Marotta: “Dobbiamo trovare la giusta continuità. Icardi? È stata una scelta strategica”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Borussia Dortmund, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Con questa di cornice di pubblico forse abbiamo un vantaggio. I talenti del Borussia? Da anni hanno una politica molto vincente, un management molto preparato, una società ricca e solida che ogni stagione riesce a meravigliare. Icardi? Non avevamo dubbi sulle qualità di Mauro, abbiamo fatto una scelta strategica motivata più di una volta. E’ ancora di nostra proprietà e lo guardiamo quindi con molta attenzione, considerando anche che abbiamo un grande attacco. Noi stiamo migliorando di domenica in domenica, le partite durano 90 minuti. Dobbiamo ancora trovare la giusta continuità ma il gruppo dà molta serenità per quanto riguarda la prospettiva. Abbiamo 5 italiani in panchina, stiamo attuando politica di valorizzazione del patrimonio italiano. E questa cosa va considerata in maniera molto positiva. Abbiamo fatto sette vittorie in Serie A, per quanto riguarda la Champions League le difficoltà sono oggettive, quindi credo che dobbiamo considerare questa partecipazione come un’ulteriore crescita, però ci sono anche gli avversari davanti”, ha concluso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter