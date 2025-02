Marotta: “Dobbiamo dimostrare che giovedì scorso è stato solo un incidente di percorso”. Su Joao Felix…

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Quando si gioca, si gioca per vincere, a prescindere dall’avversario dobbiamo ottenere il massimo. C’era un po’ di amarezza nei giorni scorsi per il modo in cui abbiamo perso, deve essere uno stimolo per stasera”.

Joao Felix poteva arrivare all’Inter? “Non abbiamo avviato assolutamente nessuna negoziazione, sono stati valutati dei nomi ma abbiamo deciso di restare col nostro organico senza approfondire il discorso, fermo restando il rispetto per determinati giocatori”.

Taremi e Arnautovic non stanno incidendo abbastanza?

“Statistiche alla mano siamo una squadra prolifica, il nostro è il miglior attacco del campionato e assistere a una partita come quella di giovedì è una rarità. Il problema di questa squadra non è quello di fare gol, ma di rimanere concentrati per portare a casa partite che ci vedono in vantaggio”.

Il fatto di giocare sempre può aver avuto un peso? “Assolutamente sì, non c’è nulla da rimproverare a squadra e allenatore che hanno dimostrato di essere seri professionisti. La testa è stata pesante, ma non è un’alibi perché capita a tutte le squadre. Dobbiamo trasformare quello che è un difetto in un pregio, abituandoci ad un calendario che è sempre più stressante. Dobbiamo fare in modo che la gara di giovedì scorso sia stata solo un incidente di percorso”.

Foto: sito Inter