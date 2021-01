Marotta: “Dire che non siamo in lotta per lo scudetto sarebbe ipocrisia”

Intervistato da Rai Sport, l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del momento in casa nerazzurra e della lotta scudetto.

Queste le sue parole: “Abbiamo l’obbligo di dare il massimo per raggiungere il massimo degli obiettivi. Dire che non lottiamo per lo Scudetto sarebbe dunque falso. Squalifica di Conte? Sono quelle situazioni che fanno parte del calcio. Le tensioni per chi è protagonista all’interno del recinto di gioco portano anche a delle incomprensioni. Se faremo ricorso? No, abbiamo valutato e abbiamo deciso di non ricorrere”.

Foto: Sito uff. Inter