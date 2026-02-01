Marotta: “Diaby? Un sondaggio lo abbiamo fatto, ma non c’erano i presupposti”

01/02/2026 | 17:38:11

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Abbiamo affrontato questa finestra di mercato non presi dall’ansia, perché non avevamo necessità di colmare qualche vuoto. Se non, come sapete, che abbiamo a casa Dumfries reduce da un intervento chirurgico: volevamo, se ci fosse stata l’opportunità, rinforzare questo settore. Ma è necessario individuare le opportunità che potesse essere vantaggiosa dal punto di vista tecnico, la società è disponibile a fare investimenti. Ma non ci sono state opportunità. Diaby? Un sondaggio lo abbiamo fatto, secondo noi era un giocatore che poteva incrementare il valore qualitativo della rosa, ma non c’erano i presupposti”.

Foto: X Inter