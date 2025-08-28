Marotta: “Dal 2018 rappresentiamo l’Italia e siamo il club che lo fa maggiormente”

28/08/2025 | 19:39:22

A margine del sorteggio, terminato proprio in questi minuti per la prossima edizione della Champions League, il presidente Giuseppe Marotta ha fatto il punto. Non solo sorteggi ma anche strategie di mercato. Queste le parole del nuovo azionista della società meneghina: ““Dal 2018 rappresentiamo l’Italia e siamo il club che lo fa maggiormente. Chivu vive la sua prima esperienza da allenatore, ha vinto la UCL e sa come affrontare gli avversari. Il nostro mercato lo abbiamo già fatto! L’organico è in sintonia con le ambizioni. Il nostro mercato l’abbiamo fatto implementando un modello diverso. Abbiamo investito in 5 giovani, 4 comprati e uno che arriva con orgoglio dal settore giovanile. L’età media di questi acquisti è 21.4. Siamo orgogliosi, seguiamo le linee guida della proprietà e della società stessa. L’organico, per adesso, è assolutamente in sintonia con le nostre ambizioni”

