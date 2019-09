Marotta: “Crescere fuori dal campo? Conte ha perfettamente ragione”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato toccando diversi temi ai microfoni di DAZN: “Questo per me è il terzo tipo di derby dopo Genova e Torino. Ha sempre un sapore particolare. Al di là della classifica le due squadre si affrontano con grande animosità. Sappiamo il sapore di questo derby. Conte ha detto che bisogna cambiare le cattive abitudini e crescere fuori dal campo? Ha perfettamente ragione. Più che un rimprovero è una grande esortazione rivolta a tutti, e quindi anche alla dirigenza e ai dipendenti dell’Inter. Perché per arrivare a vincere bisogna eliminare gli errori. Vince chi sbaglia meno. Dobbiamo ancora crescere ma questo fa parte di quella che è la nostra attività. Raccogliamo questa esortazione che ha fatto”.

Foto: Inter Twitter