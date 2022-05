Marotta: “Coppa Italia trofeo che manca da tempo. Scudetto? Qualcosa vogliamo raccogliere”

Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Supertele, in onda su DAZN: “La Coppa Italia? Sicuramente è un palcoscenico importante, il trofeo manca da tempo dalla bacheca del club. È normale che nell’ambiente c’è la volontà di portarcelo a casa, soprattutto perché è il derby d’Italia, quello più importante.

La testa va anche allo scudetto? È normale, in questa settimana ci giochiamo dei traguardi importanti, che rappresentano una stagione votata al sacrificio di tutto l’ambiente. Qualcosa vogliamo raccogliere, è altrettanto importante sapere che mercoledì c’è il primo traguardo da raggiungere, e quindi siamo concentrati su questo. Da giovedì, poi, vedremo il da farsi. Zero distazioni, è bello avere questo tipo di pressioni per chi fa sport“.

Foto: sito ufficiale Inter