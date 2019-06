Marotta: “Conte è un vero top player. Vogliamo portare l’Inter dove merita”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro dei neroazzurri. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb: “Vogliamo far sì che l’Inter possa collocarsi là dove merita di stare. Era importante trovare un luogo che potesse esaltare al meglio i nostri valori. Lo abbiamo individuato in Lugano. Milano e Lugano rappresentano l’eccellenza per valori sportivi e cultura sociale. Con Antonio Conte, top player vero, l’intenzione è quella di regalare tante soddisfazioni grazie alle sue competenze.”

Foto: sito ufficiale Inter