Marotta: “Conte? Siamo in sintonia, la rosa ha limiti numerici. Il mercato ora non offre quello che vogliamo”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Siamo in perfetta sintonia con Conte, la sua analisi è uguale alla nostra. Sappiamo che questa è una rosa limitata dal punto di vista numerico. Il mercato di gennaio è povero di contenuti e di idee, dovremo cogliere la giusta opportunità. Oggi queste opportunità non sono assolutamente soddisfacenti, al momento il mercato non offre quello che vogliamo ma eventualmente saremo pronti a cogliere le opportunità”.