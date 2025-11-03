Marotta: “Conte? Non rispondo, è libero di dire ciò che vuole. Scudetto? E’ un bel campionato incerto”

03/11/2025 | 17:05:41

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega ai giornalisti presenti: “Le parole di Conte? Non voglio rispondere a questa cosa. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso. Conte è liberissimo di dire certe cose, se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene. Ci sono tante squadre in lotta per lo scudetto, è un bel campionato e incerto come non era da tanti anni. Tra queste c’è anche il Milan di Allegri, certamente. Spalletti alla Juventus? Dico che è un grande allenatore”.

