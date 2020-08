Marotta: “Conte? Nessuna presa di posizione da parte nostra. Sanchez sarà ufficiale domani”

L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della gara contro il Getafe di Europa League ha parlato del mondo nerazzurro. Marotta si è prima soffermato su Conte e lo sfogo nel post Atalanta, e poi ha confermato Sanchez come nuovo giocatore dell’Inter con l’ufficialità attesa domani: “Sabato si è concluso un capitolo importante, un campionato anomalo per le difficoltà registrate. Oggi se ne riapre un altro importante con l’Europa League, una competizione che affrontiamo con lo stesso spirito. Le parole di Conte? Ieri ha rilasciato una dichiarazione molto esplicita e chiara. Queste dinamiche fanno parte del gioco, non c’è nessuna presa di posizione da parte nostra. Ripeto, in questo momento l’importante è questa partita. Sanchez? Devo dire che ufficiosamente il giocatore è interamente dell’Inter, l’ufficialità arriverà domani in mattinata. Abbiamo un contratto per tre stagioni sportive”.

Foto: twitter Inter