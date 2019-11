Marotta conferma: “Vidal? Un cileno è abbastanza, a gennaio aspettiamo Sanchez”

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato come l’Inter non avesse in programma nessuna missione in Spagna per Rakitic e Vidal, poiché il club nerazzurro a gennaio cercherà un centrocampista ma con caratteristiche diverse (Matic in pole). E pochi minuti fa Beppe Marotta ha confermato tutto ai microfoni di Sky Sport: “Vidal? Come cileni aspettiamo Sanchez. A gennaio rientrerà in gruppo e secondo me sarà un gran bell’acquisto. Ci manca e ci farà salire altri gradini. Se un cileno è abbastanza? Sì, esatto”.

Foto: Twitter personale Vidal