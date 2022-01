Marotta conferma su Scamacca e Frattesi: “Lavoriamo per rinforzare l’Inter anche con il Made in Italy, sono due talenti che ci interessano”

Giuseppe Marotta ha parlato a Canale 5 di mercato e del possibile doppio colpo Scamacca-Frattesi dal Sassuolo, che vi raccontiamo da tempo: “Faccio i complimenti a Carnevali per la valorizzazione dei talenti e per il lavoro fatto. È normale che ci sia attenzione, anche l’Inter guarda questi talenti con attenzione. Tutti lavoriamo per rafforzare l’Inter soprattutto guardando il made in Italy. Dobbiamo riconoscere anche i meriti dell’attuale gruppo, ci sono tanti ottimi professionisti. Siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro”.

FOTO: Sito Inter