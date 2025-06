Marotta conferma: “In chiusura per Bonny, spero possa concludere domani le visite”. E su Calhanoglu…

30/06/2025 | 20:50:25

Ai microfoni di DAZN, ecco le parole del Presidente Giuseppe Marotta prima della gara contro il Fluminense: “Questo è un appuntamento importante per la storia del nostro club. Siamo orgogliosi di essere qui e vorremmo onorarlo nel migliore dei modi. L’avversario è ostico, il clima pure e il terreno di gioco lascia qualche perplessità. Dovremo essere superiori rispetto a questi aspetti e spero possa essere protagonista anche nei prossimi giorni”.

Su Bonny: “In questo momento siamo ai dettagli, auspico si possa concludere in questa giornata e spero possa essere domani a Milano per concludere le visite mediche. Ritengo sia difficile possa venire qui”, parole che confermano quanto vi avevamo raccontato”.

Su Leoni: “Leoni non piace solo a me, piace a chi di calcio se ne intende e agli addetti ai lavori. Sono lusingato che un giocatore così giovane possa essere all’attenzione di tanti club importanti. Davanti ha un percorso molto lungo, però è un talento che deve diventare campione e dipenderà da lui e da una serie di circostanze”.

Infine, su Calhanoglu: “Oggi noi non registriamo nessuna notizia diversa: il giocatore sta facendo le sue vacanze, il calcio è fatto di imprevedibilità. Noi riteniamo che non ci siano elementi che possano immaginare Calhanoglu lontano da Milano”

marotta sito inter