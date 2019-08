Marotta conferma: “Il mercato in entrata dell’Inter è chiuso”

Con Sanchez e Biraghi il mercato in entrata dell’Inter si ferma qui. Anche Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha confermato quanto avevamo detto negli ultimi giorni. Queste le sue parole: “Credo che abbiamo messo a disposizione di Conte una squadra importante. Ritengo che il mercato in entrata chiuso. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, colgo l’occasione per ringraziare Ausilio ha fatto un ottimo lavoro insieme a me. Siamo molto felici, contenti degli investimenti della proprietà, che nella persona del presidente Zhang ha profuso”.

Foto: Sito Inter