Marotta: “Condanniamo quanto accaduto ad Audero, arriveremo ai responsabili”

01/02/2026 | 20:24:16

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a Sky condannando l’episodio accaduto ad Audero: “La condanna è netta, le autorità stanno facendo delle indagine. E’ un episodio isolato, si arriverà sicuramente ai responsabili. C’è condanna esplicita e concreta da parte di tutta l’Inter per quanto accaduto. Da sottolineare il comportamento da vero professionista serio di Audero, che nonostante tutto è riuscito a portare a termine la partita”.

Foto: twitter Inter