Marotta: “Con Oaktree l’Inter vuole creare un modello diverso, investiremo sui giovani”

30/05/2025 | 15:00:30

Intervistato da The Athletic, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato del futuro dei nerazzurri: “Abbiamo concordato con Oaktree, che ci ha prima di tutto garantito stabilità e sicurezza finanziaria, di creare un modello diverso e di implementarlo nella prossima stagione. Gli investimenti saranno fatti su profili leggermente più giovani che rappresentano una vera risorsa, giocatori con potenziale che sono una risorsa per il presente e per il futuro”.

FOTO: Sito Inter