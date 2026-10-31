Marotta: “Con il nuovo San Siro guardiamo al futuro, è un progetto stratosferico”

31/10/2026 | 20:29:08

Le parole di Marotta a Sky Sport: “Pensiamo al presente e futuro con il nuovo stadio. Guardiamo al passato e al presente di San Siro, per quello che ha rappresentato in questi decenni e che sono rispettati. Ma il futuro è fatto di altre esigenze, stadi sicuri, ospitali, che garantiscono introiti maggiori alle società per essere più competitivi, ma questo è un aspetto molto marginale. Lo sforzo che hanno fatto le due proprietà è straordinario per una struttura, un progetto evoluto nel mondo e da questo punto di vista va applaudita la tenacia dei due soci e finalmente siamo arrivati al giorno zero e alla presentazione di questo progetto stratosferico. Un derby è qualcosa di straordinario e come tale va vissuto. Spero sinceramente sia uno spot per questo calcio e come tale va vissuto. Oggi il segnale sarà diffuso tra centinaia e centinaia di spettatori. Spero sia uno spettacolo per tutti. Vogliamo vincere, siamo motivati per farlo ma ovviamente massimo rispetto per l’avversario. Sono state scritte cose inesatte e quanto prima saranno precisate perché tutti vogliono il bene del calcio italiano e anche se c’è contrapposizione tra le parti si vuole che il calcio possa tornare allo splendore anche sulla competitivà nelle varie competizioni europee e mondiali. Ne parliamo più avanti perché ora siamo concentrati su questo bellissimo sport che devi venire fuori da questa serata”.

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